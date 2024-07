AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 18,76 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 18,76 EUR. Bei 18,76 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.633 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 112,63 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 4,72 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,403 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,56 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 25.04.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,20 EUR je Aktie aus.

