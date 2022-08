AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 25,73 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 26,00 EUR. Bei 25,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 306.753 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2022 markierte das Papier bei 28,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 8,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2022 (15,20 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 69,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,50 EUR.

Am 05.05.2022 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Beim Umsatz wurden 88,59 EUR gegenüber 49,50 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 26.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,832 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

