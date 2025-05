AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 12,94 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 12,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 846.699 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,292 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,04 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.04.2025. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,91 Prozent auf 112,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,721 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

