AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Dienstagmittag ab

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 12,44 EUR ab.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 12,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 12,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 331.454 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 24,18 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 94,45 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 32,05 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,292 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 30.04.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 112,53 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,719 EUR im Jahr 2025 aus.

