Bundespolizei auf Ostsee im Einsatz wegen russischer Schiffe

16.01.26 14:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundespolizei ist auf der Ostsee wegen russischer Schiffe im Einsatz. Zu den laufenden Einsatzverfahren könne er sich aber aus einsatztaktischen Gründen nicht näher äußern, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Er reagierte damit auf eine Frage, ob die Bundespolizei in den vergangenen Tagen mehrfach die Durchfahrt russischer Schiffe verhindert habe.

"Also ich kann generell dazu sagen, dass die Bundespolizei den Auftrag hat und den auch durchführt, den Schiffsverkehr auf Nord- und Ostsee - also in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und im deutschen Küstenmeer - im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung zu übernehmen und dass sie halt die entsprechenden Maßnahmen trifft, die notwendig sind für eine eventuelle Gefahrenabwehr", sagte der Sprecher.

Zuletzt gab es mehrfach Berichte, darunter auch von der "Süddeutschen Zeitung", über Tanker, die der russischen Schattenflotte zugerechnet werden und unter falscher Flagge oder mit gefälschter Identifikationsnummer unterwegs waren./cn/DP/stw