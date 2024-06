AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 21,33 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 21,33 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 21,36 EUR. Bei 21,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.978 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.05.2024 auf bis zu 20,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,409 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,91 EUR aus.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,23 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2024 aus.

