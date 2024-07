AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Nachmittag kräftig

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 18,4 Prozent auf 22,33 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 18,4 Prozent auf 22,33 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 22,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.970.632 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 78,64 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2024 Kursverluste bis auf 17,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 19,95 Prozent wieder erreichen.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,399 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 29,56 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,19 Prozent auf 118,31 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 vorlegen. AIXTRON SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,19 EUR je Aktie belaufen.

