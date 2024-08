AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 19,08 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 19,08 EUR abwärts. Bei 18,22 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 528.712 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 109,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (17,88 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 6,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,388 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,70 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 131,78 Mio. EUR – eine Minderung von 24,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 173,44 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

