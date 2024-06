AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 22,23 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 22,23 EUR zu. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 22,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 22,35 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 36.611 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. 79,44 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,72 EUR. Dieser Wert wurde am 31.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 6,79 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,409 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 25.04.2024. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 118,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,23 Mio. EUR umgesetzt.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX steigt letztendlich

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Freundlicher Handel: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu