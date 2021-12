AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE mit grünen Vorzeichen

Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 17,52 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,77 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.448 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 26,60 EUR markierte der Titel am 31.08.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 04.12.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 26,70 EUR. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,716 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, SiC- und GaN Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Apple und US-Geldpolitik belasten Technologiewerte

November 2021: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst

AIXTRON-Aktie tiefrot: Berenberg senkt Ziel für AIXTRON

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE