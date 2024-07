AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag tiefer

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 21,74 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 21,74 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,57 EUR nach. Bei 21,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 86.284 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 83,49 Prozent zulegen. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,78 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,388 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,56 EUR.

Am 25.04.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

