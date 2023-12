AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Nachmittag an

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 36,02 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 36,02 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,26 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 278.857 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 37,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,28 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 32,26 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,60 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 04.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

