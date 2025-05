AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 13,02 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 13,02 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,36 EUR. Mit einem Wert von 13,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 554.109 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 46,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,292 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,39 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 112,53 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umsetzen können.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,719 EUR je Aktie aus.

