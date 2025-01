AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 15,09 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 15,09 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,20 EUR. Zuletzt wechselten 55.135 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 58,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2024 bei 12,73 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,374 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,35 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 156,33 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

