AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag behauptet

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die AIXTRON SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 16,58 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 16,58 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 16,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,55 EUR. Bei 16,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 23.527 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,02 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 32,85 Prozent zulegen. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 49,02 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,188 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,39 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 30.04.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 112,53 Mio. EUR – eine Minderung von 4,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 118,31 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte AIXTRON SE am 31.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,721 EUR im Jahr 2025 aus.

