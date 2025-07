AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Nachmittag ins Plus

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 16,53 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 15:51 Uhr 4,8 Prozent. Bei 16,71 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 561.711 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR an. 33,21 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,188 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,39 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 30.04.2025 vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 118,31 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Am 23.07.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,721 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Erste Schätzungen: AIXTRON SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr verloren

AIXTRON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni