AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 19,06 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 19,06 EUR. Bei 19,28 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,10 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.095 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 109,29 Prozent wieder erreichen. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,88 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 6,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,388 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 27,70 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,36 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

