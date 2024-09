AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 15,23 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 15,23 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,46 EUR. Bei 15,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 276.482 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 161,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.09.2024 bei 14,89 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 2,23 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,388 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 26,44 EUR.

Am 25.07.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 131,78 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Am 30.10.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,07 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

