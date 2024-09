AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 15,23 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,31 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.832 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 161,92 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.09.2024 bei 14,89 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,388 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,44 EUR.

Am 25.07.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,44 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

