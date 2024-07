AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AIXTRON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 20,53 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie bewegte sich um 11:45 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,53 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 20,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 20,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107.682 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 94,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,88 EUR am 02.07.2024. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 14,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,380 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,27 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,19 Prozent auf 118,31 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

