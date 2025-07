AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 16,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 16,15 EUR. Bei 16,28 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 16,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 195.445 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2024 bei 22,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,59 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,726 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren verdient

AIXTRON-Aktie steigt: Oddo optimistisch