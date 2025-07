AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 15,30 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 15,30 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,36 EUR. Mit einem Wert von 15,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 211.600 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 44,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,188 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,39 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 30.04.2025. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 112,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,61 Prozent verringert.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,721 EUR je Aktie.

