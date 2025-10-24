DAX24.223 +0,1%Est505.668 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Kurs der AIXTRON SE

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagmittag auf grünem Terrain

24.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 13,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
13,26 EUR 0,20 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,5 Prozent. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,43 EUR zu. Bei 13,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 156.773 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,71 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit Abgaben von 35,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 14,95 EUR angegeben.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 137,41 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,691 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Bildquellen: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
20.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
20.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
20.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

