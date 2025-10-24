AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Freitagnachmittag vor

So bewegt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 13,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,43 EUR. Bei 13,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 243.599 AIXTRON SE-Aktien.

Am 17.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,71 EUR. Gewinne von 26,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,95 EUR aus.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 137,41 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,691 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

