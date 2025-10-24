AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Freitagvormittag an

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 13,34 EUR. Bei 13,39 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.198 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2025 bei 16,71 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,27 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Mit Abgaben von 36,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,175 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,95 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,691 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.

Aixtron: Der entscheidende Kampf