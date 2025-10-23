DAX24.199 +0,2%Est505.659 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1600 -0,1%Öl64,62 +0,4%Gold4.115 +0,5%
AIXTRON SE im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

23.10.25 09:22 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 13,03 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,03 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,03 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 12,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,00 EUR. Zuletzt wechselten 14.072 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 28,20 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 54,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,175 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,95 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,691 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
20.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
20.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
