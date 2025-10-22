AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verliert am Vormittag

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 13,25 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 13,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 13,23 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,34 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.953 Stück gehandelt.

Bei 16,71 EUR markierte der Titel am 17.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 36,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,95 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 137,41 Mio. EUR im Vergleich zu 131,78 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,691 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

