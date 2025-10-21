AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 13,36 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 13,36 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 13,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 173.783 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Mit Abgaben von 36,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,176 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,95 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,78 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte AIXTRON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,696 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

