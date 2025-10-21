AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 13,31 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 13,31 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,50 EUR an. Mit einem Wert von 13,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 307.920 AIXTRON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 16,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2025). Gewinne von 25,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 36,51 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,176 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,95 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,78 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,696 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

