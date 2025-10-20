AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Montagnachmittag

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 12,85 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 12,85 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 310.283 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 30,05 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 52,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,177 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,95 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.10.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,706 EUR fest.

