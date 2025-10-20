AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 12,64 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,8 Prozent auf 12,64 EUR nach. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 12,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,99 EUR. Zuletzt wechselten 178.580 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 32,16 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,15 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,177 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,33 EUR.
Am 31.07.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,706 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:26
|AIXTRON SE Equal Weight
|Barclays Capital
|09:41
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|17.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|30.06.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|05.05.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|02.05.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
