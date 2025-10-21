AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag im Aufwind
Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 13,24 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von AIXTRON SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 13,24 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,25 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 13,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.159 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2025 bei 16,71 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 20,74 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 56,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,176 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,95 EUR an.
AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 137,41 Mio. EUR gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte AIXTRON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,696 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|20.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|AIXTRON SE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|30.06.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|05.05.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|02.05.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
