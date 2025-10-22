AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Mittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 13,13 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 13,13 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,09 EUR aus. Mit einem Wert von 13,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 132.146 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2025 auf bis zu 16,71 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,64 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,175 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,95 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,691 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

