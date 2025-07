AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 15,20 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 15,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 15,97 EUR. Bei 15,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.184.370 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,41 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,188 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 112,53 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,721 EUR je Aktie aus.

