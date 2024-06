AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Dienstagvormittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 22,58 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 22,58 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 22,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 4.999 Stück.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,66 Prozent. Am 31.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,24 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,403 EUR. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 32,91 EUR.

Am 25.04.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,19 Prozent auf 118,31 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

