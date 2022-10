AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag in Rot

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 25,54 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 25,40 EUR ein. Bei 25,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 10.742 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 28,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,37 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2022 bei 15,20 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 68,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,50 EUR an.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 102,48 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 107,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von AIXTRON SE.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,860 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

