AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 28,77 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 29,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 290.645 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 29,37 EUR erreichte der Titel am 25.10.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,04 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.02.2022 bei 15,20 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 89,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,00 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 88,87 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 31,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67,70 EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,880 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

