AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Vormittag

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 35,84 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 35,84 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,71 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.246 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 37,20 EUR. 3,79 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 24,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 46,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 40,60 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,67 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. AIXTRON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

