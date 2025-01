AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Montagmittag deutlich nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,8 Prozent auf 13,95 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,8 Prozent auf 13,95 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 922.899 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,69 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 163,01 Prozent zulegen. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 9,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,374 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,39 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 156,33 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR umsetzen können.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 04.03.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

