Kursverlauf

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag an Boden

14.01.25 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 14,35 EUR.

Wer­bung

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 14,35 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 14,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.998 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 36,69 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 60,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 12,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 12,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,376 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 19,39 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 156,33 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR umsetzen können. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte AIXTRON SE am 04.03.2025 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter STMicro-Aktie, AIXTRON-Aktie, Infineon-Aktie tiefrot: Analystenkommentare belasten

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE