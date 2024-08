AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Mittwochnachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 18,33 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 18,33 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 18,63 EUR. Bei 18,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 370.611 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. 117,62 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,388 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,70 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 25.07.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 131,78 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

