AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 14,91 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 14,91 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 509.960 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 167,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 13,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,28 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,379 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,04 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

