AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 15,28 EUR nach oben.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 15,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 978.886 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 161,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 9,55 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,379 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 24,04 EUR.

Am 25.07.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,36 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR umgesetzt.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

