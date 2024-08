AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 19,29 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 19,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.585 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 106,79 Prozent wieder erreichen. Bei 17,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,87 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,388 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 25.07.2024 vor. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,36 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 31.10.2024 gerechnet. Am 30.10.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,08 EUR fest.

