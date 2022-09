AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Freitagmittag fester

Um 12:22 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 24,67 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,77 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 24,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195.197 AIXTRON SE-Aktien.

Am 30.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,46 Prozent. Am 22.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 62,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,50 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 28.07.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 107,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,48 EUR im Vergleich zu 49,50 EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,825 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

