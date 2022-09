AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 24,43 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 24,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 344.035 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,18 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2022. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 13,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,20 EUR am 22.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,50 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 28.07.2022 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 102,48 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,50 EUR umgesetzt.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 26.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2022 0,825 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

