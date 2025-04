AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 10,09 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 10,09 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 10,05 EUR. Bei 10,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.196 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,18 EUR) erklomm das Papier am 17.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 139,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 16,21 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,83 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 226,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 214,21 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,714 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

