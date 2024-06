AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Aufschlag

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 20,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 20,74 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 20,79 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,69 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 15.646 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,33 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2024 Kursverluste bis auf 20,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,403 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,41 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,19 Prozent auf 118,31 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,20 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus