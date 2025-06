AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 13,79 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 13,79 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,62 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 193.122 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 22,70 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 64,67 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 63,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,192 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,39 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 31.07.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,725 EUR je Aktie.

