AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag gesucht

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 16,22 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 16,22 EUR. Bei 16,39 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 197.895 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 59,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 14,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,388 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 25.07.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 131,78 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 31.10.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,06 EUR je Aktie belaufen.

